В Италии предложили ввести санкции против Франции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/11769277/Depositphotos_12638571_l-2015-pic905-895x505-63929.jpg">

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки. Об этом сообщает ANSA.

По его словам, ЕС необходимо начать вводить санкции против стран, которые не уходят из Африки.

Реклама

Он также добавил, что Франция эксплуатирует десятки африканских стран «чеканя в них свою монету».

Ранее сообщалось, что Италия намерена построить «новую Европу» вместе с Польшей.