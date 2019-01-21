Telegraph узнал детали плана Мэй по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обдумывает внесение поправок в Белфастское соглашение для разрешения ситуации вокруг сделки по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, Мэй планирует рассказать британскому парламенту о «плане Б» по Brexit в ближайшее время.
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Как отмечается, Мэй может внести поправки в соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.
При этом британский премьер намерена заверить Ирландию в том, что Британия не стремиться к «жесткой границе» с островом после Brexit.
Ранее СМИ сообщили, что Мэй пригрозили массовыми отставками из-за Brexit.