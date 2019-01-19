В Минсельхозе оценили ситуацию с ростом цен на продукты в торговых сетях

Глава Минсельхоза Рссии Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство отмечает некоторый рост цен на отдельные товары в торговых сетях, сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с ценами на основные виды продуктов в России «в целом характеризуется, как стабильная».

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Рост цен отмечается на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция. Сильного роста цен у производителей не наблюдается, отметил глава Минсельхоза.

Ранее Патрушев дал прогноз по объемам производства продукции в текущем году.