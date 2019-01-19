В Минсельхозе дали прогноз по объемам производства в 2019 году

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев дал прогноз по объемам производства продукции в текущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, рост сельскохозяйственного производства составит 1-1,5%.

«На сегодняшний день, по предварительному прогнозу Минсельхоза, в 2019 году прогнозируется сохранение положительной динамики развития АПК (агропромышленного комплекса — «Газета.Ru»)», — сказал Патрушев.

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В декабре 2018 года он заявил, что рост сельскохозяйственного производства по итогам 2018 года составит 1%.

Ранее Минсельхоз сообщил об объеме господдержки АПК России в 2019 году.