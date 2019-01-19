Умер самый богатый человек Филиппин

Розничный магнат Генри Си, который является самым богатым человеком Филиппин, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает CNN Philippines.

Как отмечается, эту информацию телеканалу подтвердила семья предпринимателя. Уточняется, что он умер во сне.

Генри Си занял первое место в списке самых богатых людей Филиппин по версии Forbes в 2018 году. Доход бизнесмена составил $18,3 млрд. Он является основателем компании SM Prime Holdings, которая является крупнейшим оператором розничной торговли в стране. Предприниматель вел свои дела во многих сферах, в частности, банкинга, недвижимости, образования и т.д.

Ранее сообщалось, что скончался самый старый житель США.