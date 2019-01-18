Более 60% кофейных деревьев находится под угрозой

Эксперты заявили, что 60% из 124 известных видов кофейных деревьев находится на грани исчезновения, сообщает «Би-би-си».

По словам ученых, эта цифра тревожит, поскольку дикие кофейные деревья имеют важное значение для поддержания мирового урожая кофе.

Реклама

«Если бы не дикие виды, у нас сегодня не было бы столько кофе в мире», — сказал доктор Аарон Дэвис из Королевского ботанического сада Кью.

Сообщается, что ученые используют кофейные зерна только из двух видов – Арабика и Робуста, хотя в природе встречаются 124 вида кофейных деревьев.

Согласно изданию, многие из этих диких сортов кофе не имеют приятного вкуса, но могут содержать гены, которые можно использовать, чтобы помочь кофейным растениям выжить в будущем, в условиях изменения климата и возникающих болезней, поражающих кофейные деревья.

Ранее ученые обнаружили новую пользу кофе.