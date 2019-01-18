США могут обогнать Россию по добыче нефти

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Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает того, что США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЭА, в прошлом году рост добычи жидких углеводородов в США был «невероятным и неожиданным» и составил 2,1 млн баррелей в сутки.

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Как отмечается, рост добычи США в 2019 году может составить около 1,3 млн баррелей в сутки.

При этом в текущем году Саудовская Аравия и Россия будут заниматься сокращением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире.