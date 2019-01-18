FT: Британия не успеет заключить новые торговые сделки до Brexit
Власти Великобритании не успеют заключить новые соглашения по торговле, которые должны заменить 40 договоров в рамках ЕС, до Brexit. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, в случае выхода Лондона из состава Евросоюза без сделки, большинство соглашений с ЕС утратят силу.
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Как отмечается, Британия не сможет заключить новые сделки до марта 2019 года.
При этом в 2017 году британский министр внешней торговли Лиам Фокс пообещал заменить торговые соглашения с ЕС до Brexit.
Ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов к более «амбициозной» сделке по Brexit.