FT: Британия не успеет заключить новые торговые сделки до Brexit

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Власти Великобритании не успеют заключить новые соглашения по торговле, которые должны заменить 40 договоров в рамках ЕС, до Brexit. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, в случае выхода Лондона из состава Евросоюза без сделки, большинство соглашений с ЕС утратят силу.

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Как отмечается, Британия не сможет заключить новые сделки до марта 2019 года.

При этом в 2017 году британский министр внешней торговли Лиам Фокс пообещал заменить торговые соглашения с ЕС до Brexit.

Ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов к более «амбициозной» сделке по Brexit.