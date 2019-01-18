Делегация США не поедет в Давос из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Отмечается, что такое решение было принято из-за шатдауна — временной приостановки финансирования федеральных учреждений, в связи с тем, что бюджет не был утвержден.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп перенес зарубежное турне спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.