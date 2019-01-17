Глава МИД ФРГ: никто не сможет остановить «Северный поток — 2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, санкции США могут привести к выходу из проекта немецких компаний.
Он также добавил, что в этом случае Россия в одиночку достроит «Северный поток — 2».
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Маас подчеркнул, что санкции не смогут остановить реализацию проекта.
Ранее сообщалось, что посол США в ФРГ Ричард Гренелл объяснился за письма с угрозами из-за «Северного потока — 2».