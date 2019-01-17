МВФ призвал власти США решить вопрос с шатдауном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/11708341/Depositphotos_3505713_xl-2015-pic905-895x505-1073.jpg">

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что МВФ призывает власти США закончить частичную приостановку работы правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чем дольше будет длиться шатдаун, тем больший эффект это окажет на экономику», — сказал Райс.

Реклама

Он также добавил, что конгрессу и администрации США необходимо поскорее решить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался временно отменить шатдаун.