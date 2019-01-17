Опрос показал, чего россияне больше всего стыдятся

«Левада-Центр» провел исследование проблемы национальной идентификации жителей России. Результаты опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что исследование проводилось в ноябре-декабре прошлого года среди примерно 1600 человек. Согласно представленной информации, респонденты связывают мысль о своем народе с историей и прошлым (53%), территорией (35%), природой (25%), а также государством (22%). Гордятся опрошенные победой в Великой Отечественной войне (87%), освоением космоса (50%), возвращением Крыма в состав страны (45%), русской литературой (40%) и научными достижениями (37%).

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Согласно исследованию, больше всего россиян (61%) стыдятся «вечной бедности и неустроенности», 45% также стыдятся распада СССР. Кроме этого, граждан беспокоит взаимное неуважение и хамство (37%) и отставание от западных стран (24%).

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