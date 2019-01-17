Рубль растет к евро на открытии торгов

На открытии торгов рубль незначительно растет к евро и слабо снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные на открытии Московской биржи.

Согласно данным на 10.10 мск, расчетами на «завтра» курс доллара вырос на 3 коп. до 66,4 рубля. В свою очередь курс евро уменьшился на 6 копеек и достиг показателя в 75,56 руб.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что возобновление Банком России покупок валюты на рынке для Минфина не оказало значительного эффекта на курс рубля.