В ПФР рассказали об изменении социальных пенсий в 2019 году

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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, как будут увеличиваться социальные пенсии в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

По его словам, ежемесячные выплаты, которые получают 12,5 млн человек, должны будут быть проиндексированы с 1 февраля. На данный момент в ПФР ожидают индекс инфляции от Росстата.

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«С 1 апреля у нас будет увеличение социальных пенсий и пенсий приравненных категорий, кто получает за счет бюджета. Это 3,7 млн человек», — сказал Дроздов.

Он уточнил, что индекс — это рост прожиточного минимума в 2018 году по отношению к предыдущему, 2017 году. Пока в бюджете заложен коэффициент 2,4.

Ранее сообщалось, что число новых пенсионеров резко сократится в 2019 году.