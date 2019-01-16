ПФР: число новых пенсионеров резко сократится в 2019 году

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Газете.Ru» рассказал, как сократилось число человек, которые выйдут на пенсию в 2019 году, на фоне старта пенсионной реформы.

«В этом году на пенсию по возрасту выйдет примерно половина всех, кто должен был выйти. Из расчета, что в среднем за год назначается порядка 1,5 млн пенсий по старости, в 2019 году на пенсию всего выйдет 1,1 млн человек с учетом досрочников», — рассказал Дроздов.

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Он пояснил, что в этом году сокращение будет еще не таким большим, поскольку граждане имеют право выйти на пенсию на полгода раньше, чем планировалось.

«Пенсионный возраст увеличивается на полгода. Если привести пример, то те, кто должны были выйти на пенсию до 1 января по действующему законодательству в январе, они смогут выйти в июле этого года», — отметил глава ПФР.

Эффект от повышения пенсионного возраста для бюджета пенсионного фонда составит 3 трлн рублей за шесть лет. При этом за счет параметров индексации и с учетом различных льгот, траты ПФР за тот же период превысят 5 трлн рублей.

Ранее в ПФР рассказали, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии размером более тысячи рублей.