Посол США в ФРГ объяснился за письма с угрозами из-за «Северного потока — 2»

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Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что его письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции, если они продолжать поддерживать реализацию «Северного потока — 2», не являются чем-то предосудительным. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post.

Он отметил, что работа посла заключается в том, чтобы доносить позицию США до властей и компаний Германии.

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«Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично», — заверил Гренелл.

При этом ранее американские власти заявляли, что не будут вводит санкции за «Северный поток — 2» ни против России, ни против европейских стран.

Ранее немецкие политики отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток — 2».