В Киеве намерены ввести посуточный туристический сбор

В Киеве с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные Верховной радой в налоговый кодекс в части туристического сбора, сообщает издание «Вести».

Закон предусматривает, что внутреннего туриста могут обязать платить до 0,5% от минимальной зарплаты (около 21 гривны или 50 руб.), а иностранного обяжут платить уже 5% от данной суммы — для него выплата составит уже 209 гривен или немногим менее 500 руб.

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Ранее туристический сбор составлял 1% от стоимости проживания в отеле.

Окончательное решение по туристическому сбору должно быть принято на заседании киевской Рады.

Ранее сообщалось, что в Турции введут сбор за безопасность в аэропортах.