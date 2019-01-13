Bild: посол США шантажирует компании Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компания письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Об этом пишет Bild.
По словам Гренелла, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» приведут к тому, что поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными и страна потеряет свое значение в сфере политики безопасности, а это, по мнению американской стороны, приведет к увеличению «риска интервенций» с российской стороны.
«Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», — говорится в письмах.
Уточняется, что поддерживающие реализацию проектов фирмы наносят урон украинской и европейской безопасности.
Как отмечается, многие немецкие компании восприняли эти письма как шантаж.
Ранее в ФРГ заявили, что немецкий бизнес нуждается в России.