Bild: посол США шантажирует компании Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»

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Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компания письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Об этом пишет Bild.

По словам Гренелла, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» приведут к тому, что поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными и страна потеряет свое значение в сфере политики безопасности, а это, по мнению американской стороны, приведет к увеличению «риска интервенций» с российской стороны.

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«Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», — говорится в письмах.

Уточняется, что поддерживающие реализацию проектов фирмы наносят урон украинской и европейской безопасности.

Как отмечается, многие немецкие компании восприняли эти письма как шантаж.

Ранее в ФРГ заявили, что немецкий бизнес нуждается в России.