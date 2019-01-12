Россиян предупредили о скором росте цен на продукты

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что в ближайший квартал цены на продукты в России могут вырасти примерно на 8%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ассоциации отметил, что рост цен может быть обусловлен рядом факторов. Среди них — повышение НДС с 18% до 20%, а также решение Центрального банка повысить ключевую ставку. Также Востриков посчитал, что возможное подорожание топлива может стать еще одной причиной роста цен на продукты.

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Директор «Руспродсоюза» заключил, что рост цен на продукты в первом квартале 2019 года может составить 8% или «чуть больше».

Ранее стало известно, какие продукты подорожали больше всего в 2018 году.