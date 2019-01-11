Макрон отказался от поездки в Давос вслед за Трампом
В Елисейском дворце проинформировали, что французский президент Эмманюэль Макрон не приедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявили во дворце, глава государства не сможет приехать в Давос из-за плотного графика.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на ВЭФ из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.