Макрон отказался от поездки в Давос вслед за Трампом

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В Елисейском дворце проинформировали, что французский президент Эмманюэль Макрон не приедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили во дворце, глава государства не сможет приехать в Давос из-за плотного графика.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на ВЭФ из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.