The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой

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Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.

Отмечается, что к такому выводу издание пришло на основе «индекса Биг Мака», который в России стоит 110,17 рубля ($1,65), а США — $5,58 (373 рубля). Таким образом, в сравнении с долларом рубль недооценен на 70%, а в январе прошлого года этот показатель составлять 57%.

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Согласно данным издания, все остальные валюты мира тоже недооценены в сравнении с долларом. Исключениями являются шведская и норвежская кроны и швейцарский франк.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро снизился на 2,5 рубля.