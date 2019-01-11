The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Отмечается, что к такому выводу издание пришло на основе «индекса Биг Мака», который в России стоит 110,17 рубля ($1,65), а США — $5,58 (373 рубля). Таким образом, в сравнении с долларом рубль недооценен на 70%, а в январе прошлого года этот показатель составлять 57%.
Реклама
Согласно данным издания, все остальные валюты мира тоже недооценены в сравнении с долларом. Исключениями являются шведская и норвежская кроны и швейцарский франк.
Ранее сообщалось, что официальный курс евро снизился на 2,5 рубля.