Лукашенко пригрозил России потерей союзника

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ России компенсировать налоговый маневр может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает БелТА.

Он подчеркнул, что в этом случае Москва может лишиться союзника.

«Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — сказал Лукашенко.

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Белорусский лидер также добавил, что для Минска такое решение не является «катастрофой». По его словам, страна сама может заработать еще $400 млн, чтобы компенсировать потери от налогового маневра.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поручил поставлять нефть в Белоруссию через Прибалтику.