Годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза
Уровень инфляции в России по итогам 2018 года составил 4,3%. Об этом сообщает Росстат.
В предыдущем, 2017 году этот показатель составил 2,5%.
Также отмечается, что потребительские цены в декабре 2018 года по отношению к ноябрю выросли на 0,8%. В 2017 году этот показатель в тот же период составлял 0,4%.
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Продовольственные товары в 2018 году подорожали на 4,7%, непродовольственные — на 4,1%.
Ранее сообщалось, что Росстат раскрыл данные о росте цен на бензин в 2018 году.