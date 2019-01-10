ОАК не откажется от использования композитов в крыле самолета МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не собирается отказываться от использования композитных материалов в конструкции крыла авиалайнера МС-21, передает ТАСС.
Ранее в СМИ писали, что из-за американских санкций в отношении «Аэрокомпозита» могут прекратиться поставки материалов из Америки и Японии для композитного крыла самолета МС-21. Якобы ОАК и Ростех планируют отказаться от композитов и заменить их на металл.
«От использования композиционных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться. После включения «Аэрокомпозита» в санкционные списки мы начали процедуру обжалования этого решения», — рассказали в ОАК.
Ранее сообщалось, что санкции США в отношении АО «Аэрокомпозит» создают проблемы для реализации проекта МС-21.