МВФ оценил состояние украинской экономики

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В Международном валютном фонде (МВФ) оценили развитие украинской экономики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным фонда, властям страны удалось восстановить макроэкономическую стабильность обеспечить рост после тяжелого экономического кризиса, который произошел в 2014–2015 годах. Однако усилия, направленные на создание конкурентоспособной, открытой и динамичной экономики, не дали ожидаемых результатов.

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«Инвестиции — особенно прямые иностранные инвестиции — сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое количество работников ищут возможности трудоустройства за границей», — говорится в заявлении.

Ранее была названа сумма, которую Украина должна выплатить МВФ.