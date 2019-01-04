Google увела от налогов $23 млрд через офшоры

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Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.

Уточняется, что доходы были получены от продажи лицензий на использование бренда.

По данным агентства, корпорация перевела указанную сумму через дочернюю компанию в Нидерландах на Бермудские острова, а после — на счет другой «дочки» Google Ireland Holdings, зарегистрированной в Ирландии.

Ранее сообщалось, что Google не стал обжаловать полумиллионный штраф Роскомнадзора.