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В начале года рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 10.08 мск расчетами «завтра» курс доллара снижался на 33 копейки до 69,49 рублей, евро — на 93 копейки до 79,06 рублей.

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Как отмечается, цена не нефть Brent уменьшалась на 0,97% до $54,38 за баррель

Ранее сообщалось, что рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%.

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