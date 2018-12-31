Telegraph: британские министры обвинили коллегу в проблемах с финансированием Brexit

<img src="">

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд обвинен коллегами в проблемах с финансированием Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Министр по делам общин и местного самоуправления Джеймс Брокеншир направил казначейству письмо, где указал, что его департаменту выделили $44 млн, что составляет меньше половины от запрошенной суммы. Секретарь отметил, что его ведомство не имеет достаточно средств для проведения всех процедур, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза, вне зависимости от того, предполагается ли соглашение с ЕС.

Реклама

Издание подчеркивает, что по меньшей мере еще одно британское ведомство обратилось с аналогичной жалобой.

Ранее один из британских министров допустил остановку Brexit.