WSJ: США и КНР начали выработку торговой сделки
Представители США и Китая приступили к выработке договоренности о торговле. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, это соглашение позволит снять напряженность между США и КНР.
Как отмечается, Вашингтон добивается от Пекина более подробной информации по условиям сделки.
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При этом США, в частности, требуют от Китая ослабления ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили торговые вопросы.