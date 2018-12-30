WSJ: США и КНР начали выработку торговой сделки

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Представители США и Китая приступили к выработке договоренности о торговле. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, это соглашение позволит снять напряженность между США и КНР.

Как отмечается, Вашингтон добивается от Пекина более подробной информации по условиям сделки.

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При этом США, в частности, требуют от Китая ослабления ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили торговые вопросы.