В Самарской области жители завалили снегом вход в здание администрации

Жители поселка Новосемейкино в Самарской области «отблагодарили» чиновников за несвоевременную уборку улиц, засыпав вход в здание районной администрации снегом. Об этом сообщает «Самара онлайн».

Фотографию с места событий разместила в соцсетях одна из местных жительниц.

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Снимок подписан: «вот вам благодарность жителей за качественную уборку снега».

В настоящее время администрация поселка никак не отреагировала на публикацию фото.