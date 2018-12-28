Аналитики назвали самые востребованные профессии 2019 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/191/12041191/Depositphotos_56601067_xl-2015-_1_-pic905-895x505-27628.jpg">

Эксперты портала по поиску работы SuperJob изучили рынок вакансий в области IT-технологий и составили список профессий, которые будут востребованы в новом году. С выводами экспертов ознакомилась «Российская газета».

Эксперты пришли к выводу, что в следующем году вырастет спрос на разработчиков приложений для iOS и Android из-за очень высокого темпа развития мобильных технологий. При этом в настоящее время на такие вакансии конкурс держится на низком уровне, менее двух человек на место. В среднем по Москве такие специалисты получают 130-140 тыс. руб. в месяц, а зарплатный потолок находится на уровне 300 тыс. руб.

Реклама

Также будет расти спрос на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются проектированием интерфейсов на различных платформах. Сейчас такие специалисты в среднем получают 110-120 тыс. руб. в месяц, а самая высокая зарплата на рынке — 250 тыс. руб.

Аналитики подчеркнули, что ожидают повышенного интереса к тестировщикам из-за растущих требований к качеству программного обеспечения. Сейчас они получают в районе 80-90 тыс. руб. Зарплатный максимум на такой специальности — 250 тыс. руб.

Ранее в Минтруде рассказали, в каких отраслях возможны массовые увольнения.