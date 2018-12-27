ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров
Банк России на своем сайте сообщил об аннулировании лицензии пяти форекс-дилеров.
В частности, были аннулированы лицензии таких форекс-дилеров, как «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Помимо этого были также аннулированы лицензии участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у «Фикс Трейд» и «Трастфорекс»
В качестве причины для подобного решения регулятор указал «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».