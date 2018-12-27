Bloomberg: США и Китай определились с новым раундом торговых переговоров

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Американская делегация намерена отправиться в Пекин в начале января, чтобы провести очередной раунд торговых переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве уточнили, что делегацию Соединенных Штатов возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. Кто будет представлять китайскую сторону, в данный момент неизвестно.

Ранее аналитики Bloomberg рассказывали, как скажется торговая война президента США Доанльда Трампа на экономике в 2019 году.