Bloomberg: США и Китай определились с новым раундом торговых переговоров
Американская делегация намерена отправиться в Пекин в начале января, чтобы провести очередной раунд торговых переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В агентстве уточнили, что делегацию Соединенных Штатов возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. Кто будет представлять китайскую сторону, в данный момент неизвестно.
Ранее аналитики Bloomberg рассказывали, как скажется торговая война президента США Доанльда Трампа на экономике в 2019 году.