На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят проблемы бизнес-образования

Одной из основных тем Х Гайдаровского форума, который пройдет с 15 по 17 января 2019 года, станет бизнес-образование. В рамках форума состоится несколько экспертных дискуссий, на которых обсудят различные аспекты этой сферы.

В первый день Форума, 15 января, пройдет ключевая сессия «Стратегия в стиле эйджайл», модератором которой выступит проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. На ней планируется обсудить вопросы, связанные с выстраиванием бизнес-школами стратегий в условиях нового цифрового мира и повышенной планки требований бизнес-сообщества к практической ориентации знаний. В ходе дискуссии также будут затронуты вопросы превращения усиливающейся конкуренции организаций бизнес-образования в синергию, направленную на решение проблем бизнес-сообщества, и образа идеальной бизнес-школы 2038 года.

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На сессии выступят руководители ведущих мировых образовательных организаций - президент AACSB Том Робинсон, генеральный директор AMBA Эндрю Мейн Уилсон, президент CEEMAN Даница Пург, которые ранее уже принимали участие в Гайдаровском форуме. Кроме того, участниками сессии станут предприниматель Рубен Варданян, деканы двух американских школ бизнеса: Чарльз Якову (Университет Уэйк Форест) и Наталья Делкур (Кингсвилл).

В этот же день пройдет заседание президиума Национального аккредитационного совета делового и управленческого образования (НАСДОБР) на тему «Итоги 2018 года и новые задачи совершенствования качества делового и управленческого образования». В заседании примут участие проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) Наталья Евтихиева и первый зампред Госдумы, председатель президиума НАСДОБР Александр Жуков.

Деятельность НАСДОБР направлена на развитие системы качества российского образования, а задачи, стоящие перед Советом, касаются формирования профессиональной среды, обеспечивающей независимую общественную оценку качества программ различных уровней управленческого образования (бакалавриат, магистратура, МВА, повышение квалификации и других). В заседании также примут участие представители Ассоциаций учредителей НАСДОБР: ТПП, РСПП, Ассоциация российских банков, Ассоциация менеджеров, ОПОРА России, «Деловая Россия», члены рабочей группы НАСДОБР по оценке профессорско-преподавательского состава вузов, представители зарубежных аккредитующих ассоциаций.

Во второй день эксперты Форума обсудят концепцию Life Long Learning на одноименной сессии, которая проводится совместно с AAСSB, ведущей мировой ассоциацией бизнес-образования. Сейчас, когда новая промышленная эволюция предполагает серьезные изменения в жизни людей, привычные профессии будут исчезать, а технологии высвободят огромную массу трудоспособного населения. Изменение пенсионного возраста также потребует от большого числа людей получать новые знания, что приведет к необходимости разрабатывать новые учебные программы и менять старые. Концепцию постоянного обучения обсудят декан Школы бизнеса Американского университета Бейрута (Ливан) Стивен Харвей, доцент ИОН РАНХиГС Екатерина Шульман, президент школы управления «СКОЛКОВО» Андрей Шаронов, а модератором дискуссии станет вице-президент AAСSB International Тимоти Мескон, который уже не в первый раз выступает на Форуме.

Изменения в образовательном процессе обсудят и на сессии «Трансформации программ МВА: преодоление синдрома «девственности» традиций». В настоящее время эти программы в основном базируются на заложенных несколько десятилетий назад принципах и не учитывают требований цифровой экономики, а потому не могут служить показателем качества образования.

Вопросы о том, какие трансформации программ МВА необходимы и в каком направлении пойдет управленческое образование, обсудят руководители организаций бизнес-образования из России и других стран. Модерировать дискуссию будут исполнительный директор AМВА Эндрю Мейн Уилсон и Директор программы Executive MBA ИБДА РАНХиГС Ашот Сеферян.

В последний день Форума пройдет сессия, посвященная рейтингам учебных заведений. В ходе дискуссии на тему «Война рейтингов: как создать критерии, отвечающие запросам бизнеса?» эксперты обсудят вопрос о снижении доверия к рейтингам и трудностях с модернизацией учебных программ из-за стремления учебных заведений получить аккредитацию и попасть в образовательные рейтинги.

Модерировать сессию будет глава международной ассоциации CEEMAN Даница Пург. Мнениями поделятся руководитель отдела рейтингов Financial Times Эндрю Джек, директор МВА.SU Юрий Тазов, заместитель директора Эксперт РА Сергей Ермак, профессор РАНХиГС Вероника Коцоева и директор по развивающимся рынкам AMBA Георгий Илиев, а также и редактор издания BusinessBecause Марко де Новелис.

В этот же день пройдет экспертная дискуссия «Как раскрепостить мозг, чтобы добиться эффективного лидерства?», на которой обсудят вопросы генерации нестандартных решений и подбора эффективных и экологичных инструментов управления информационным потоком в 21 веке.

Эксперты обсудят, как развивается современный человек. Развитие человека как Homo sapiens autocreator (самовоспроизводимый, самоделающийся человек) – что это означает? Как это сознательно использовать уже сегодня? Эти и другие вопросы обсудят профессор в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская и профессор нейронауки и стратегического лидерства Школы менеджмента Антверпена (Бельгия) Стивен Поелманс.