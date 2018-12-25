Новак заявил о рекордной добыче газа
Министр энергетики России Александр Новак заявил о рекордной добыче газа в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы Минэнерго, в 2018 году добыча газа составила 733 млрд. кубометров.
«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты — 733 миллиарда кубических метров газа, при этом на 20 миллиардов был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года», — заявил Новак.
Реклама
В 2017 году добыча газа составила 691,1 млрд. кубометров.
Ранее в Минэнерго дали прогноз по добыче нефти и газа за год.