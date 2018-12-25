Россия гарантирует поставки газа в Европу в обход Украины

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сможет поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам даже в том случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Украиной по газовому транзиту. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

Новак отметил, что конструктивному диалогу Украины и России по газу мешает то, что «Нафтогаз» постоянно пытается взыскать через суд деньги и имущество с «Газпрома». При этом министр уверен, что судебные тяжбы и возможный провал в переговорах не помешают поставкам газа по долгосрочным контрактам с Европой.

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«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам [с Европой]», — подчеркнул Новак.

Ранее на Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа.