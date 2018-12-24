Трамп назвал главную проблему американской экономики

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Президент США Дональд Трамп назвал главную проблему в современной американской экономике. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, это Федеральная резервная служба(ФРС).

Американский лидер пояснил, что у этой организации нет «чувства рынка». Он добавил, что в службе не понимают необходимости торговых войн, обеспечения сильного доллара и даже шатдауна из-за стены на границе с Мексикой.

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«ФРС похожа на могущественного игрока в гольф, который не может попасть в лунку, потому что никак не может попасть по мячу — он не может его поставить!», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что министр финансов США поговорил с банкирами и решил созвать «кризисную команду».