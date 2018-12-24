В ходе Х Гайдаровского форума в Президентской академии 15-17 января 2019 года пройдут сессии, посвященные состоянию агропромышленного комплекса в России, перспективам его развития и изменениям в сельскохозяйственной отрасли.

16 января состоится деловой завтрак «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса», на котором планируется обсудить альянс бизнеса и государства на пути цифровой трансформации. Эксперты поговорят о запросах бизнеса, осуществляющего инновации в АПК, роли государства в этом процессе и новых технологиях масштабирования сельскохозяйственного бизнеса. В обсуждении примут участие заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Сергей Патрушев и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, а также руководители крупного бизнеса и главы российских регионов, которые выступят с докладами. Модератором будет заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам Сергей Брилев.

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В последний день Форума на сессии «Институциональная перестройка сельского хозяйства произошла: куда двигаться дальше?» эксперты поговорят о том, почему в России точки роста в отдельных компаниях, обеспечивающих резкий прирост производства, не стали точками развития территорий. Кроме того, будет обсужден вопрос, почему при росте добавленной стоимости сельского хозяйства доля населения, живущего ниже черты бедности, смещается в село? Дискуссия затронет темы успешного размещения производства, влияния мер господдержки на перспективы развития сельского хозяйства и достижении экономической доступности продовольствия в странах, в которых нет агрохолдингов, подобных российским. Модератором дискуссии станет директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.

В этот же день тема АПК будет обсуждаться на сессии «Глобальные тренды агропромышленной сферы: вызовы и возможности для России». За последние годы в агропромышленном комплексе РФ произошел серьёзный прорыв: страна практически полностью обеспечена основными продовольственными товарами. Переход к экспортной модели развития – подтверждение позитивных сдвигов и выхода агропродовольственной сферы на новый уровень устойчивости. Появилась новая цель - довести к 2024 году объем экспорта продукции АПК до 45 миллиардов долларов в год. Решение этой задачи качественно меняет роль России в мировом сельскохозяйственном производстве, но оно требует глубокого осмысления глобальных мировых и внутренних российских процессов в агропродовольственной сфере.

В рамках сессии эксперты поговорят о мировых трендах в сельском хозяйстве и ориентирах развития для России, балансе интересов основных участников рынка, развитии сельских территории и изменении агропромышленного комплекса под действием современных технологий. В дискуссии примут участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты и руководители крупных агропромышленных предприятий. Модерировать разговор будут заведующая кафедрой ВШКУ РАНХиГС Эльмира Крылатых и член Совета при Совете Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования,директор Центра «Международный агробизнес и продовольственная безопасность» РАНХиГС Анатолий Тихонов.