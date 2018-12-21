В ФРГ закрыли последнюю угольную шахту
В немецком городе Боттроп официально закрыли последнюю угольную шахту Prosper-Haniel. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, на официальном закрытии присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Как отмечается, ему вручили последний добытый кусок каменного угля весом в семь килограмм.
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При этом Штайнмайер заявил, что этот кусок угля олицетворяет собой «часть истории».
Ранее председатель правления Wintershall Марио Мерен заявил, что Германия заблудилась на пути к зеленой экономике.