Совет директоров заявил об успешности реализации стратегии «Роснефть-2022» по итогам 2018 года

Совет директоров «Роснефти» рассмотрел результаты реализации стратегии «Роснефть-2022» и отметил успешность в достижении ее целей по итогам 2018 года, сообщила компания в пятницу.

Кроме того, была отдельно подтверждена актуальность утвержденных стратегических задач на перспективу.

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Отмечается, что в уходящем году был достигнут прогресс по ключевым приоритетам «Роснефть-2022»: увеличение доходности бизнеса, обеспечение высокого качества проектного управления, развитие корпоративной культуры и технологических возможностей бизнеса.

Реализация ресурсного потенциала компании и плановый запуск крупных новых проектов в 2019-20 годах будет предполагать временное увеличение капитальных вложений на этот период до уровня 1,2-1,3 трлн руб.

На основании предварительных результатов деятельности ожидается, что в 2018 году добыча углеводородов вырастет на 2% год к году и превысит 285 млн т.н.э., а розничная реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке на 12%.

Показатель EBITDA компании за 9 мес. 2018 года составил рекордные 1,59 трлн руб., что на 58% выше показателя прошлого года.

Долговая нагрузка и торговые обязательства «Роснефти» за 9 мес. 2018 года сократились на $12 млрд. Также, в течение года были выплачены рекордные дивиденды по результатам 2017 года и за первое полугодие 2018 года в общем размере 225 млрд руб.

«Одобренная год назад стратегия доказала свою эффективность, что было сегодня подтверждено cоветом директоров rомпании? — отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин. — Рост рыночной капитализации компании более чем на 40% с момента одобрения стратегии – несмотря на волатильность нефтяного рынка - свидетельствует о высокой оценке стратегии инвестиционным сообществом. Мы продолжим работу в рамках утвержденных стратегических задач по повышению эффективности финансовой и операционной деятельности НК».