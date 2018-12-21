ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Российский Центробанк 21 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух российских банков — Руссобанка и Донхлеббанка, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Руссобанк на 1 ноября занимал 263-ое место в банковской системе, Донхлеббанк — 294-ое место.
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Уточняется, что отзыв лицензии у Донхлеббанка вызван значительным снижением собственного капитала, что дает основания для мер по предупреждению банкротства.
В работе Руссобанка установлены нарушения законодательства в области «отмывания денег» и финансирования терроризма. Также в деятельности банка были выявлены сомнительные транзакции.
Ранее сообщалось, что ЦБ аннулировал лицензию у московского банка.