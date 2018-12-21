Китай ответил на обвинения США в экономическом шпионаже
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин решительно отвергает обвинения США в экономическом шпионаже и призывает Вашингтон отозвать обвинения. Об этом сообщает Reuters.
В МИД также призвали Соединенные Штаты снять обвинения против двух китайских граждан, которых подозревают в краже коммерческих секрет. Вечером 20 декабря США и Великобритания предъявили обвинения двум гражданам Китая в совершении хакерских атак по заказу спецслужб.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена обвинить Китай в экономическом шпионаже.