Глава «Россетей» рассказал о важности интеллектуального учета

Россия не может себе позволить отставание от индустриально развитых стран, поэтому принятие Государственной думой РФ в третьем чтении законопроекта о развитии интеллектуального учета можно только приветствовать, считает глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

По его словам, до настоящего времени в федеральном законе «Об электроэнергетике» отсутствовало, как таковое, понятие «интеллектуальная система учета электроэнергии».

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Глава «Россетей» напомнил, что в России сегодня менее 10% счётчиков удовлетворяют современным требованиям. Для сравнения - Евросоюз уже к 2020 году ставит целью оборудовать удаленным сбором данных более 80% точек учета, отметил Ливинский.

«Отсутствие достоверной системы учёта и контроля препятствует прозрачному формированию обязательств между участниками рынка, в результате чего возникают многомиллиардные разногласия, растут неплатежи, — констатирует глава «Россетей». — Сейчас используется порядка 300 видов счётчиков различных поколений и производителей, не отвечающих минимальным функциональным требованиям интеллектуальной системы учета. В результате их интеграция в единую систему невозможна».

«Отрадно, что в течение года нам удалось найти много единомышленников, доказать важность этой работы, в результате которой выиграют все участники рынка», — отметил Ливинский

Он подчеркнул, что внедрение интеллектуальных систем учета не приведет к превышению предельных уровней тарифов на передачу электроэнергии, устанавливаемых ФАС.