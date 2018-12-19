Рубль колеблется на открытии торгов

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Рубль в среду, 19 декабря, растет к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10.04 мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 9 коп. — до 67,19 руб., курс европейской валюты вырос на 8 коп. и составил 76,50 руб.

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При этом февральский фьючерс на нефть Brent рос на 0,4% — до 56,51 за баррель.

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