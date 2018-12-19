По делу об отмывании денег в Danske Bank задержаны восемь человек

Государственная прокуратура Эстонии задержала восемь человек, которые являются подозреваемыми в деле по отмыванию денег в Danske Bank. Об этом пишет Postimees.

В издании отметили, что среди них нет бывших руководителей банка Айвара Рехе и Тыну Ванаюура.

Реклама

В эстонской прокуратуре отказались от комментариев, подчеркнув, что сообщат детали в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег.