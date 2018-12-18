Dow Jones обвалился четвертый раз за месяц

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Промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов, что стало его четвертым крупным снижением за последний месяц. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, снижение индекса произошло из-за потерь IT-гигантов Microsoft и Amazon. Помимо них резко упали компании, занимающиеся здравоохранением.

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Рыночный индекс S&P 500 также снизился на 54 пункта, почти на 2,1%, и достиг показателя в 2545.

Прошлый обвал Dow Jones произошел 8 декабря на фоне противоречий между США и Китаем в области торговли.