Fitch предсказало снижение кредитного рейтинга Британии без сделки по Brexit

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Ведущий аналитик рейтингового агентства Fitch по вопросам суверенной задолженности Джеймс Маккормак сообщил, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки по условиям Brexit кредитный рейтинг Великобритании с большой долей вероятности понизится, передает Reuters.

По его словам, в условиях реализации сценария более глубокой рецессии бюджетный дефицит станет более существенно расти.

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«А это почти наверняка привело бы к изменению курса на сокращение соотношения размеров долга к стоимости ВВП и почти наверняка возымело бы воздействие на рейтинг», — считает Маккормак.

В 2016 году Великобритания накануне референдума по Brexit лишилась наивысшего кредитного рейтинга ААА, а после голосования произошло снижение с АА+ до АА.

Ранее Financial Times писала, что Британия должна подготовиться ко второму референдуму по Brexit.