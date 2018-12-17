Заграничные покупки на сумму выше €500 решили обложить пошлиной

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали, что с 1 января следующего года покупки, сделанные за границей на сумму выше €500, будут облагаться пошлиной. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, пошлины коснутся в том числе и граждан России, пересекающих границу страны железнодорожным, автомобильным, морским транспортом, а также пешком. Кроме того, со следующего года будет действовать ограничение на количество товара для личного потребления, которое можно провозить беспошлинно. Разрешено будет провозить 25 кг вместо 50.

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В Федеральной таможенной службе (ФТС) уточнили, что за 1 кг лишнего веса придется заплатить не меньше €4.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин на выдачу заграничного паспорта и водительских прав нового образца.