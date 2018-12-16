Во Франции назвали убытки от действий «желтых жилетов»

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью газете Echos сообщил, что убытки из-за действий активистов движения «желтых жилетов» обойдутся бюджету страны в €10 млрд.

Как отмечается, в эту сумму входят убытки из-за действий «желтых жилетов» и ряд уступок им, добавил Филипп.

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«Анонсированные президентом (Франции Эммануэлем Макроном) меры обойдутся в €10 млрд. Мы предпринимаем ряд мер в отношении предприятий и расходов порядка €4 млрд», — сказал Филипп.

По его словам, эти меры должны позволить сдержать дефицит бюджета Франции в 2019 году на уровне 3,2%.

15 декабря во Франции пятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.

Ранее Филипп сообщил, что во Франции обсудят введение референдумов по требованию «желтых жилетов».