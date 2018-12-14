Сирия попросила новые льготы на ввоз в Россию своих товаров

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Помощница министра экономики и торговли Сирии Ранья Ахмад сообщила, что Дамаск попросил Москву о расширении таможенных льгот при ввозе сирийских товаров в Россию, передает РИА «Новости».

Данное заявление было сделано во время заседания межправительственной комиссии в Дамаске.

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«Российская сторона подтвердила важность предоставления преференций, особенно в том, что касается ввоза сирийских товаров на рынки России», — сказала Ахмад.

По ее словам, Сирия потребовала дополнительные преференции в силу характера отношений между странами. Российская сторона в свою очередь приветствовала это предложение и пообещала рассмотреть его.

В Федеральной таможенной службе пояснили, что Сирия может претендовать на дополнительные льготы, так как относится к развивающимся странам.

Ранее сообщалось, что Россия создаст в Сирии крупнейший хаб по экспорту пшеницы на Ближнем Востоке.